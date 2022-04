Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Quadfahrer in Losheim begehen mehrfachen Kennzeichenmissbrauch

Losheim am See (ots)

Zu einem Sachverhalt des Kennzeichenmissbrauchs in insgesamt vier Fällen kam es am Sonntagnachmittag in Losheim am See Ortsteil Bergen. Von vier Quads wurden zu bekannter Uhrzeit Wiesen und Grundstücke eines in Losheim am See gelegenen Aussiedlerhofes befahren, wobei die Flächen durch die grobstolligen Reifen zum Teil in Mitleidenschaft gezogen wurden. Um dem Treiben ein Ende zu setzten, versuchten die Hofbewohner die Quads zu stoppen, um den Personen die Weiterfahrt zu untersagen. Doch anstatt sich der Verantwortung zu stellen, ergriffen die Quads die Flucht und entfernten sich über die angrenzende B 268 in Richtung Losheim am See. An den Quads wurden die amtlichen Kennzeichenschilder absichtlich durch Abkleben derselben unkenntlich gemacht, wodurch jeder einzelne Fahrer sich des Kennzeichenmissbrauchs strafbar gemacht hat. Zu einem Fahrer ist bekannt, dass er einen auffälligen Helm in gelber Farbe und "jagdliche Kleidung" trug. Die Polizei bittet um Hinweise im Falle dessen am Sonntagnachmittag solch benannte Fahrzeuge und Personen aufgefallen sind.

Hinweise können an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 0687190010 oder per E-Mail unter pi-nordsaar-wsd@polizei.slpol.de oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

