POL-Nordsaarland: Erneut Brandgeschehen im Bereich 66620 Nonnweiler-Primstal

66679 Losheim am See-Rimnlingen (ots) - Am 03.04.2022 wurde bei der PI Nordsaarland eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, welche sich am 02.04.2022 gegen 22:30 Uhr in der Rimlinger Straße in 66679 Losheim am See - Rimlingen ereignet haben soll. Das Fahrzeug des Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand geparkt. ...

mehr