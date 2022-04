Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht in der Rimlinger Straße 66679 Losheim am See - Rimlingen

66679 Losheim am See-Rimnlingen (ots)

Am 03.04.2022 wurde bei der PI Nordsaarland eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, welche sich am 02.04.2022 gegen 22:30 Uhr in der Rimlinger Straße in 66679 Losheim am See - Rimlingen ereignet haben soll. Das Fahrzeug des Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug des Geschädigten. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt und der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person und/oder Unfallbeteiligung zu machen und/oder zuzulassen. Der Knall des Anstoßes wurde von einem Anwohner wahrgenommen, welcher anschließend aus dem Fenster sah und erste Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Beamten der PI Nordsaarland geben konnte. Wer weitere Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell