Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht in der Hochwaldstraße in 66709 Weiskirchen-Rappweiler

66709 Weiskirchen (ots)

Am 03.04.2022 wurde bei der Polizeiinspektion Nordsaarland eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Demzufolge hatte der Geschädigte sein Fahrzeug am Samstagabend (02.04.2022) gegenüber einer Gaststätte in der Hochwaldstraße in Weiskirchen-Rappweiler am rechten Fahrbahnrand geparkt. In der Zeit zwischen 22:30 - 23:45 Uhr stiße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in die Fahrerseite des Fahrzeuges vom Geschädigten und entfernte sich unbemerkt von der Örtlichkeit. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Es ergaben sich im Rahmen der ersten Spurensuche durch die Beamten der PI Nordsaarland Hinweise darauf, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Fahrzeug mit blauer Lackierung handeln könnte. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell