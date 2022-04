Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dreiste Müllablagerung in Wadern Nähe Wertstoffhof

66687 Wadern (ots)

Am 02.04.2022 wurde gegen 14:50 Uhr im unmittelbaren Bereich der Kläranlage in Wadern-Dagstuhl, welche sich wiederum unweit des Wertstoffhofes des EVS befindet, eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Die Nähe zum Wertstoffhof macht die Tat besonders dreist. Ein Spaziergänger konnte aus der Ferne ein Fahrzeug erkennen, welches dort anhielt und Gegenstände in die Hecke warf. Bei Inaugenscheinnahme konnte festgestellt werden, dass es sich um Seitenteile und Schubladen eines alten Möbelstückes handelte. Der Bereich wird von vielen Bürgern zum Spaziergang und zum Hundeausführen genutzt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich unter Telefonnummer 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

