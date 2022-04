POL-Nordsaarland: Erschossener Habicht

Losheim am See (ots) - Am Mittwoch, 30.03.2022, wurde der PI Nordsaarland mitgeteilt, dass es gegen 10:30 Uhr in einem Discounter (LIDL)in 66679 Losheim am See zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam. Die 76-jährige Geschädigte befand sich im Discounter und hatte ihre Handtasche mit Geldbeutel am Einkaufswagen. ...

mehr