Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geldbeuteldiebstahl aus Handtasche und anschließend Abheben von Bargeld an GAA mit gestohlener EC-Karte in 66679 Losheim am See

Losheim am See (ots)

Am Mittwoch, 30.03.2022, wurde der PI Nordsaarland mitgeteilt, dass es gegen 10:30 Uhr in einem Discounter (LIDL)in 66679 Losheim am See zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam. Die 76-jährige Geschädigte befand sich im Discounter und hatte ihre Handtasche mit Geldbeutel am Einkaufswagen. Als sie sich gerade umdrehte um etwas aus dem Regal zu nehmen, muss ein bislang unbekannter Täter ihr die Geldbörse, zunächst unbemerkt, aus der Handtasche entwendet haben. Anschließend begab sich der Täter zur Sparkassenfiliale in Losheim am See und hob an einem Geldausgabeautomaten mit der zuvor erbeuteten EC-Karte der Geschädigte, 1390EUR Bargeld ab. Die Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeipostens Losheim am See aufgenommen und dauern derzeit an. Die entsprechenden Videoaufzeichnungen werden ausgewertet. Wer Beobachtungen machen konnte und Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich unter Telefonnummer 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell