Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nonnweiler (ots)

Zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste ein 55-jähriger Radfahrer aus Tholey nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (27.03.2022) um 16.30 Uhr. Der Radfahrer befuhr den Kreisverkehr zwischen Nonnweiler und Kastel an der "Gomms Mühle", um in Richtung Kastel weiter zu fahren. Der 73-jährige Fahrer eines mit rumänischen Kennzeichen versehenen Pkw missachtete aus Richtung Buweiler kommend die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich glücklicherweise keine schwereren Verletzungen zu. Noch während der Verkehrsunfallaufnahme tätigten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland eine Überprüfung, ob der von dem 73-Jährigen geführte Pkw in Rumänien ordnungsgemäß zugelassen ist. Die Beamten stellten so fest, dass die Zulassung des Pkw in Rumänien am 17.03.2022 erloschen war. Gegen den Unfallverursacher, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt und in einem Waderner Stadtteil wohnt, laufen jetzt Ermittlungen, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

