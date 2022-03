Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Bardenbach (ots)

Am 23.03.2022 wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Demnach war der Fahrer eines blauen Kombi in Bardenbach gegen eine Mauer gefahren. Die von den unfallaufnehmenden Beamten geführten Ermittlungen führten am Sonntag, 27.03.2022, zur Feststellung eines beschädigten blauen Kombi in Wadrill. Dieser Kombi zeigte unfallkorrespondierende Schäden. Der 61-jährige Fahrzeughalter gab schließlich zu, gegen die Mauer gefahren zu sein.

