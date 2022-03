Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Leitpfosten umgetreten

Büschfeld und Bardenbach (ots)

Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise zu einem Täter, welcher in der Nacht zum 27.03.2022 auf der Strecke zwischen Bardenbach und Büschfeld insgesamt 11 Leitpfosten und eine Warnbake umtrat und umwarf. Der Täter bewegte sich in der Nacht offenbar in Richtung Büschfeld, wobei er die zur Sicherung des Verkehrs aufgestellten Einrichtungen beschädigte. Hinweise auf den Täter oder verdächtige Wahrnehmungen dieser Nacht bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 90010 richten.

