POL-Nordsaarland: Donuts in der Nacht

Weiskirchen (ots) - In der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Lebach landete ein 20-jähriger Mann aus Weiskirchen. Er randalierte am späten Abend des 18.03.2022 in der elterlichen Wohnung in Weiskirchen und verletzte seine Mutter und seine Schwester durch Faustschläge. Dem Vater drohte der Störenfried an, ihn umzubringen. Die Angehörigen verständigten darauf die Polizeiinspektion Nordsaarland. Die eintreffenden ...

