Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht an Einmündung bei 66687 Wadern-Nunkirchen

66687 Wadern (ots)

Am Samstag, 19.03.2022 ereignete sich gegen kurz nach 17:00 Uhr an der Einmündung der L333 (aus Richtung Büschfeld/Überlosheim) zur L148 (Bardenbach Richtung Nunkirchen) ein Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Merzig befuhr mit ihrem weißen Toyota Aygo die L148 von Bardenbach in Richtung Nunkirchen. Ein anderes Fahrzeug (brauner BMW 1er) befuhr die L333 von Büschfeld/Überlosheim her kommend und bog nach links auf die L148 in Richtung Nunkirchen ab. Die Fahrzeugführerin übersah hierbei das andere Fahrzeug im Einmündungsbereich bzw. missachtete dessen Vorfahrt und es kam zur Kollision. Anschließend entfernte sie sich in Richtung Nunkirchen, ohne die Feststellungen zu ihrer Person und Unfallbeteiligung zu machen oder zuzulassen. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Toyota Aygo geriet hierbei ins Schleudern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen braunen BMW, 1er handeln. Dieser war zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich mit zwei (2) oder (3) jungen Frauen besetzt. Bei der Fahrzeugführerin soll es sich nach Aussage der Unfallgegnerin um eine junge (ca. 20 Jahre), schlanke Frau mit langen, glatten, schwarzen Haaren gehandelt haben. Der Unfall soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Wer Angaben zum Unfall, zum flüchtigen Fahrzeug, sowie zur flüchtigen Fahrzeugführerin machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter Tel.: 06871/90010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell