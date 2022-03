Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fußgängerin mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin am Zentralen Omnibusbahnhof in 66625 Nohfelden-Türkismühle

66625 Nohfelden-Türkismühle (ots)

Am Donnerstag, 03.03.2022, ereignete sich gegen 15:35 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in 66625 Nohfelden-Türkismühle ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Kraftomnibus, wobei die 73-jährige Fußgängerin aus Nohfelden so schwer verletzt wurde, dass aktuell Lebensgefahr besteht. Der 31-jährige Omnibusfahrer wollte am Bahnhof seinen Omnibus einige Meter nach vorne rangieren. Die Fußgängerin lief nach derzeitigem Kenntnisstand neben dem Bus her und kam aus ungeklärter Ursache zu Fall. Sie stürzte dabei vom 30cm höher gelegenen Haltesteig rechts neben dem Bus auf die Fahrgasse. Sturzbedingt geriet sie mit ihren Beinen vor dem rechten Hinterrad unter den anfahrenden Bus, wobei das linke Bein der Frau vom rechten Hinterrad überrollt und dabei zerquetscht wurde. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber zum Winterbergklinikum nach Saarbrücken geflogen. Der Verkehrsunfall wurde von zwei Zeuginnen beobachtet, welche ihre Angaben bei der Polizei zu Protokoll gaben. Ein Spurensicherungs -und Vermeidbarkeitsgutachten wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell