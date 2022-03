Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrunkener Autofahrer

Niederlosheim (ots)

Am frühen Nachmittag stark betrunken unterwegs war ein 64-Jähriger Pkw-Fahrer am 02.03.2022 in Niederlosheim. Eine Zeugin teilte die seltsame Fahrweise des Mannes der Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Die entsandte Funkstreifenbesatzung konnte den Mann 10 Minuten später im fließenden Verkehr in Losheim am See anhalten. Der vom Fahrer getätigte Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand. Folge der Fahrt waren ein sofortiger Führerscheinentzug, die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

