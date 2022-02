Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht schwarzen BMW

Schwarzenbach (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland um 09.30 Uhr mitgeteilt, dass ortsausgangs Schwarzenbach in Fahrtrichtung Braunshausen ein Verkehrszeichen umgefahren worden ist. Die zur Unfallstelle entsandten Polizeibeamten stellten fest, dass ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer direkt nach dem Ortsausgang Schwarzenbach in Richtung Braunshausen nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr er das dort aufgestellte Verkehrszeichen "Höchstgeschwindigkeit 70 km/h" sowie einen Leitpfosten und flüchtete anschließend. Das Verkehrszeichen wurde vollständig aus dem Boden gerissen, an der Unfallstelle lagen unter anderem ein Scheinwerfer und der Tankdeckel. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug müsste es sich um einen BMW von schwarzer Farbe handeln. Dieser BMW muss starke Beschädigungen, unter anderem im Frontbereich, aufweisen. Die Polizeiinspektion Nordsaarland ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und erbittet Hinweise auf den Verbleib des beschädigten schwarzen BMW sowie dessen Fahrer oder Halter. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06871 90010 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell