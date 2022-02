POL-Nordsaarland: Fahrraddiebstahl

Polizeiinspektion Nordsaarland

In der Zeit zwischen dem 19.02.2022 und dem 26.02.2022 wurde in Britten in der Straße "Großjungenwald" ein Fahrrad entwendet. Das Mountainbike der Marke "Cube" ist grau-schwarz mit grünen Applikationen. Es stand auf der Freifläche einer Terrasse hinter einem Anwesen. Wer hat in der fraglichen Zeit ein solches Fahrrad gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder den Täter des Diebstahls geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010.

