Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: schwarzer Pick-Up gesucht

Lockweiler (ots)

Einen schwarzen Geländewagen (Pick-Up) mit roter Seilwinde sucht die Polizeiinspektion Nordsaarland. Der Fahrer dieses Wagens streifte am 25.02.2022 in der Sporwaldstraße in Lockweiler (Hauptdurchgangsstraße) einen haltenden Pkw. Anstatt zu warten, flüchtete der Fahrer sofort in Richtung Krettnich. An der Rückseite des schwarzen Geländewagens war vermutlich kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrer wird von der geschädigten Autofahrerin als ein Mann im Alter von ca. 30 Jahren mit Wollmütze beschrieben. Eventuell hatte dieser Mann Tattoos oder Piercings im Gesicht. Hinweise auf den Fahrer und den schwarzen Geländewagen werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 0687190010 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell