Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrskontrollen im Bereich der PI Nordsaarland

66687 Wadern (ots)

In der Nacht vom 25.02. auf den 26.02.2022 wurden im Bereich der PI Nordsaarland mehrere allgemeine, sowie auch anlassbezogene Verkehrskontrollen von den Beamten der PI Nordsaarland durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden, wie zum Beispiel, das Nichtmitführen entsprechender Dokumente und Fahrzeugpapiere, abgelaufener TÜV, Missachtung von Verkehrszeichen, sowie alkoholische Beeinflussung von Fahrzeugführern. Unter anderem wurde in der Ortslage Büschfeld gegen 01:00 Uhr ein Fahrzeug kontrolliert, in welchem neben der 51-jährigen Fahrzeugführerin aus Wadern, noch drei (3) weitere Personen im Fahrzeug waren. Aus dem Fahrzeug drang aufdringlicher und penetranter Alkoholgeruch und es stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert war. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Es kam zum Glück nicht zum Unfall oder einem sonstigen schädigenden Ereignis.

