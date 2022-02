Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kartoffelkassendiebstahl aufgeklärt

Münchweiler (ots)

im Nachgang zu hiesiger Pressemeldung vom 22.02.2022, 19.15 Uhr, wird folgendes mitgeteilt:

Die Herkunft der sichergestellten Kartoffelkasse konnte mittlerweile geklärt werden. Durch einen Hinweis des geschädigten landwirtschaftlichen Betriebes wurde bekannt, dass die Kartoffelkasse in der Nacht zum 01.01.2022 (Silvesternacht) in Wadern-Münchweiler gestohlen wurde. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, entwendeten dort zudem 4 Kartoffelsäcke. Dieser Diebstahl war zuvor jedoch nicht angezeigt worden. Da auf der Überwachungskamera des Bauernhofes noch Bilder der beiden Tatverdächtigen vorhanden waren, konnte die Polizeiinspektion Nordsaarland die Verdächtigen als eine 41-jährige Frau aus Losheim sowie einen 36-jährigen Mann ermitteln. Dieser Mann sitzt derzeit in anderer Sache seit dem 20.01.2022 in einer Justizvollzugsanstalt ein. Demnach ist die Diebstahlshandlung der Kartoffelkasse aufgeklärt.

