Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Psychischer Ausnahmezustand

Losheim am See (ots)

Einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt werden musste ein 21-jähriger Mann aus Weiskirchen, der am Abend des 23.02.2022 in Losheim am See randalierte. Um 22.25 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Nordsaarland die Meldung, dass ein junger Mann in der Ortslage von Losheim am See randaliere und gegen Fahrzeuge springe. Gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt sich der Randalierer sofort renitent. Er beleidigte die einschreitenden Beamtinnen auf übelste Art und Weise. Zudem spuckte er in Richtung eines 31-jährigen Polizeibeamten, wobei der Speichel diesen Beamten nur knapp verfehlte. Nach Vorführung beim diensthabenden psychiatrischen Arzt wurde der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Störer zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell