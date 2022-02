Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kartoffelkasse sichergestellt

Nonnweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise über die Herkunft einer sichergestellten Kartoffelkasse. Bereits am 06.Januar 2022 stellten Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in einem unterschlagenen Pkw in Nonnweiler ein gelbes Tongefäß mit rotem Plastikdeckel fest. Der rote Deckel war mit der Aufschrift "Kartoffel Kasse" beschriftet. Die Worte "Kartoffel Kasse" standen in schwarzer Schrift auf zwei weißen Streifen, die aufgeklebt waren (hergestellt wohl mit einer Etikettiermaschine, Label Writer). Zudem stellten die Beamten in dem Auto auch Münzgeld in größerem Umfang sicher. Bisher ist es nicht gelungen, dieses Tongefäß einer Diebstahlshandlung zuzuordnen. Es ist anzunehmen, dass dieses Gefäß bei einem Einbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit angeschlossenem Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten entwendet wurde. Als Tatort der Diebstahlshandlung kommen das gesamte Saarland sowie die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg, die Westpfalz sowie die Vulkaneifel in Betracht. Hinweise auf die Herkunft der Kartoffelkasse bitte an die PI Nordsaarland, Telefon 0687 90010.

