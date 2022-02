Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbrüche in Wohnhäuser

66620 Nonnweiler (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 18.02.2022, 12.00 Uhr bis Samstag, dem 19.02.2022, 13.45 Uhr, kam es in der Pfarrer-Ebertz-Straße in 66620 Nonnweiler, zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Zeugen, welche in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell