Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Müllwagenbrand: Anspruchsvolle Löschmaßnahmen

Weiskirchen (ots)

Gegen 07:45 Uhr bemerkte der Fahrer eines Müllwagens eine Rauchentwicklung aus dem Müllraum seines Fahrzeuges und setzte die Rettungskette in Gang. Der Inhalt (abgeholter Sperrmüll) eines Müllwagens hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch zum Betriebsgelände verbringen. Hier kam die alarmierte Freiwillige Feuerwehr (Lbz. Weiskirchen/Konfeld, Lbz. Rappweiler-Zwalbach, Lbz. Weierweiler) vor Ort. Durch die Brandeinwirkung funktionierte vermutlich das Hydrauliksystem des Fahrzeuges nicht mehr, sodass sich die Schütte nicht mehr öffnen ließ. Nach der aufwendigen Schaffung von zwei Löchern in selbige konnte diese mittels Stahlseil und Bagger geöffnet und der Inhalt abgelöscht werden. Letztlich wurde der brennende Sperrmüll mittels weiterem Bagger aus dem Müllwagen gezogen und gelöscht. Als Brandursache kommt die unsachgemäße Abfallentsorgung oder eine zufällige Reaktion zweier Stoffe in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell