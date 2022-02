Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Haftbefehl vollstreckt - Drogen gefunden

Wadern-Bardenbach (ots)

Am Freitag, dem 18.02.2022, vollstreckten Beamte der PI Nordsaarland, gemeinsam mit Spezialkräften, einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann. In der Wohnung des Mannes befanden sich zudem drei sog. Kampfhunde (Bullterrier), so dass auch Kräfte der Hundestaffel mit im Einsatz waren. Nach der Festnahme, wurde er dem Richter vorgeführt und anschließend in die JVA Saarbrücken eingeliefert. Im Laufe des Einsatzgeschehens wurden Betäubungsmittel, entsprechende Konsumutensilien, eine Machete und eine CO2-Waffe aufgefunden. Gegen den Mann wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell