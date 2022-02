Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geklärte Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wadern (ots)

Zunächst war es nur ein Audi mit eingeschalteter Warnblinkanlage, welcher in der Straße "Am Hals" in Wadern stand. Eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland bemerkte am 17.02.2022 um 21.20 Uhr diesen Pkw. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw einen frischen Unfallschaden aufwies und deshalb fahrunfähig wurde. Der Fahrer des Wagens erschien alkoholisiert, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Dem 25-jährigen Mann aus Wadern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Unfallstelle wurde wenig später aufgefunden. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Wadern fahrend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Leitpfosten umgefahren. Diesen Leitpfosten hatte er auf ein Grundstück geworfen, wohl in der Absicht diesen zu beseitigen und hierdurch die Unfallstelle zu verschleiern. Seinen Führerschein musste der Fahrer gleich nach der Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell