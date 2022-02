Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: gefälschter Genesenennachweis

Wadern (ots)

Nachtrag zu hiesiger Pressemitteilung vom 13.02.2022, 09.50 Uhr

In der Nacht zum 13.02.2022 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland eine Spielhallenkontrolle im Stadtbereich Wadern durch. Hierbei stellten sie bei einem 22-jährigen Gast einen gefälschten Impfpass sicher. In dem Impfpass waren zwei Corona-Impfungen eingetragen, die dem Mann tatsächlich jedoch nicht verabreicht worden waren. Der in Trier wohnende Mann zeigte anlässlich dieser Kontrolle beim Betreten der Spielhalle der Aufsichtsperson einen Genesenennachweis vor. Dieser Genesenennachweis war angeblich von einem Amtsarzt des Gesundheitsamtes Trier ausgestellt worden. Die von der Polizeiinspektion Nordsaarland hierzu getätigten Ermittlungen ergaben, dass der Genesenennachweis ebenfalls gefälscht ist. Gegen den Mann wird deshalb ein zweites Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eröffnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell