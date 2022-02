Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Containeraufbrüche

Losheim am See (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich am vergangenen Wochenende an drei verschiedenen Stellen auf dem Gelände der KÜS in Losheim am See an mehreren Baustellen- und Werkzeugcontainern zu schaffen. Nachdem man mehrere dieser Container aufgebrochen hatte, entnahmen die Täter dort verschiedene Werkzeuge wie Winkelschleifer, Sägen, Ladegeräte sowie auch Baumaterial. Die genaue Tatzeit kann nicht genau bestimmt werden, liegt jedoch zwischen dem 11.02.2022 und dem 14.02.2022. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise unter der Telefonnummer 06871 90010.

