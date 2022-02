Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

66687 Wadern-Morscholz (ots)

Am Sonntag, dem 13.02.2022, kam es in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.45 Uhr in 66687 Wadern-Morscholz, Dagstuhler Straße, zu einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus.

Ein unbekannter Täter brach zunächst auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und durchsuchte anschließend das ganze Haus. Nach bisherigem Sachstand verließ der Täter das Haus durch ein auf der Gebäudevorderseite befindliches Fenster.

Abschließend steht bislang noch nicht fest, was alles aus dem Haus entwendet wurde.

Zeugen, welche in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 06871/90010 mit der PI Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

