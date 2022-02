Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Erneut Brand von Papiercontainer in Nonnweiler-Primstal, Tatverdächtiger ist Mitglied der Jugendfeuerwehr

66620 Nonnweiler-Primstal (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, wurde der PI Nordsaarland gegen 15:00 Uhr erneut der Brand eines Papiercontainers in 66620 Nonnweiler-Primstal, hinter dem Naturfreibad mitgeteilt. Bereits am 19.01.2022 und 27.01.2022 brannte dort ein Papiercontainer. In einem dieser Ermittlungsverfahren konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus Primstal ermittelt werden. Dieser ist auch Mitglied der Jugendfeuerwehr. In vorliegendem Fall wurde durch Zeugen eine Person beobachtet, die sich an dem Papiercontainer zu schaffen machte und sich dann zügig entferne. Kurze Zeit später stand der Container in Flammen. Die Personenbeschreibung passte genau auf den bereits o.g. Tatverdächtigen. Dieser konnte durch die einschreitenden Beamten auch aufgesucht werden. Er stritt die Tat zwar ab, wird aber anhand der derzeitigen Beweislage als Beschuldigter in dem entsprechenden Strafverfahren geführt. Wer weitere Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

