POL-Nordsaarland: Sturz in Baugrube in 66679 Losheim am See

66679 Losheim am See (ots)

Am Samstag, 12.02.2022 erreichte die PI Nordsaarland gegen 10:50 Uhr die Mitteilung, dass in Losheim am See in der Straße "Im Friedelchen" eine Person in eine Grube hinterm Haus gestürzt sei und von selbst dort nicht mehr hinaus kommt. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 64-jährige Bewohner des Anwesens im Rahmen von Bauarbeiten neben dem Haus abgerutscht und in eine vorher für Leitungen gegrabene Grube gestürzt sei. Hierbei wäre Erdreich nachgerutscht, was es dem Verunglückten unmöglich machte, die Grube aus eigener Kraft zu verlassen. Mit Hilfe von Feuerwehr und Rettungskräften konnte der Mann befreit und ins SHG-Klinikum nach Merzig verbracht werden, wo seine leichten Verletzungen behandelt wurden.

