Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ein Joint in "legaler" Verpackung

66709 Weiskirchen (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, führten Polizeibeamte der PI Nordsaarland gegen 23:00 Uhr in 66709 Weiskirchen-Thailen eine Personenkontrolle durch. Eine Gruppe, bestehend aus drei (3) jungen, männlichen Personen bewegte sich verdächtig durch die Hauptstraße. Im Rahmen der Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass eine der Personen, ein 17-jähriger aus Weiskrichen-Thailen, ein Behältnis mit sich führte, welches suggerieren sollte, dass es sich bei dem Inhalt um "CBD" handeln sollte, also eine THC-freie Substanz. In diesem Behältnis befand sich ein Joint. Der Besitzer gab an, dass auch der Joint nur "CBD" beinhalten würde. Eine Untersuchung der Inhaltsstoffe auf der PI Nordsaarland ergab allerdings, dass es sich eindeutig um THC-haltiges Material handelte. Eine entsprechende Strafanzeige wurde eingeleitet.

