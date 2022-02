Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geisterfahrer auf der A 62

Birkenfeld und Türkismühle (ots)

Einen gehörigen Schrecken jagte ein bisher noch unbekannter Falschfahrer mehreren Verkehrsteilnehmern in der Nacht zum 11.02.2022 auf der A 62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein. Um 00.05 Uhr kam der Geisterfahrer zunächst im Bereich der Autobahnauffahrt Birkenfeld einem Verkehrsteilnehmer entgegen und fuhr weiter in Richtung Türkismühle, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Um 00.09 Uhr passierte der Geisterfahrer die Ausfahrt Türkismühle in Richtung Autobahndreieck Nonnweiler, da er zu dieser Zeit einem weiteren Pkw-Fahrer, der die A 62 in Richtung Kaiserslautern befuhr, entgegenkam. Die sofort durch die Polizeiinspektionen Birkenfeld, Nordsaarland und Hermeskeil getätigten Fahndungsmaßnahmen nach dem Geisterfahrer blieben erfolglos. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise zu dieser Falschfahrerfahrt unter der Telefonnummer 06871 90010.

