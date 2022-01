Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gaststätteneinbruch in Büschfeld

Büschfeld (ots)

Einen Möbeltresor erbeuteten bisher unbekannte Einbrecher am Sonntagabend, 30.01.2022, bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Nähe des Saargummiwerks in Wadern-Büschfeld. Die Täter schlugen ein doppelverglastes Fenster ein. Im Innern verweilen sie laut einer Videoaufzeichnung in der Zeit zwischen 20.31 Uhr bis 20.35 Uhr. Diese kurze Zeit nutzen sie, um mit dem Tresor durch eine zuvor eingeschlagene Tür nach außen zu entweichen. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Sonntagabend in der besagten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beschriebenen Gaststätte gemacht? Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Tresors bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010, richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell