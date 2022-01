Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Platt gestochene Reifen in Losheim am See

Losheim am See (ots)

Am Samstag, 29.01.2022, wurde bei der PI Nordsaarland angezeigt, dass in der Zeit vom 28.01., 18:30 Uhr auf den 29.01., 13:30 Uhr, an einem Fahrzeug, welches in der Vogteistraße in Losheim am See abgestellt war, zwei (2) Reifen platt gestochen wurden. An einem der Reifen war eine Einstichstelle deutlich erkennbar. Die Ermittlungen zum Hintergrund, sowie zum möglichen Täter dauern noch an. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter 06871/90010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell