Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

Nonnweiler (ots)

Am 20.01.22 um 07:26 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin die L 330 von Ziegelhütte aus kommend in Fahrtrichtung Sötern. Kurz nach Ortsausgang Ziegelhütte kam dieser ein Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen, welcher ein anderes Auto überholte. Um eine Frontalkollision zu verhindern, musste die Verkehrsteilnehmerin ausweichen und landete hierdurch im rechtsseitigen Straßengraben. Der vermeintliche Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung, ohne um sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Bislang ist von dem Unfallverursacher lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handeln soll. Unfallzeugen sollen sich bitte mit der PI Nordsaarland in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell