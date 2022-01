Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Was Alkohol mit Menschen machen kann!

66625 Nohfelden (ots)

Am Samstag, 15.01.2022 befand sich eine Streifenwagenbesatzung der PI Nordsaarland anlässlich einer Kontrolle in anderer Sache in 66625 Nohfelden, als eine offenkundig betrunkene, männliche Person aus einer Gaststätte herauskam und plötzlich und ohne erkennbaren Grund anfing an einem Rohrpfosten mit Verkehrsschild herumzurütteln und zu reißen, so dass eine Beschädigung zu erwarten war. Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen und anhalten wollten, reagierte dieser aggressiv und beleidigend auf die Beamten. Er äußerte mehrfach das Akronym "ACAB" und zeigte den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der Beamten. Im Rahmen der anschließenden Identitätsfeststellung und Befragung stritt der 27-jährige Mann aus Nohfelden die Tatbegehung ab. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Er konnte anschließend in die Obhut seiner weiblichen Begleitung entlassen werden.

