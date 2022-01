Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an der Grundschule Steinberg in Wadern-Steinberg

Wadern (ots)

In der Zeit vom 27.12.2021 bis zum 06.01.2022 wurden durch bislang unbekannte Täter an der Grundschule in Steinberg (Am, Bremerkopf) insgesamt 7 Glaselemente der Fenster mutwillig beschädigt. Hierdurch ist ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern. Tel. 06871-9001-0 - E-Mail: PI-NORDSAAR-ESD@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell