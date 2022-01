Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfälle und zahlreiche Gefahrenstellen im Verkehr aufgrund von Schneebruch am Wochenende im Dienstgebiet der PI Nordsaarland

Wadern, Weiskirchen, Nonnweiler, Losheim am See (ots)

Am Wochenende 08./09.01.2022 ereigneten sich witterungsbedingt einige Verkehrsunfälle. So stieß zum Beispiel auf der Verbindungsstrecke zwischen Kostenbach und Nonnweiler ein Fahrzeug mit einem umgestürzten Baum zusammen. Die Unfall ging glimpflich aus, aber die Beamten der PI Nordsaarland mussten an zahlreichen Stellen im Dienstgebiet (Wadern, Nonnweiler, Weiskirchen, Losheim am See) Absperrungen und Überprüfungen zwecks Schneebruch durchführen. Die Verbindungsstrecke von Kostenbach nach Nonnweiler (L 149) musste bis einschließlich Montag (10.01.2022) voll gesperrt werden, ebenso wie die Verbindungsstrecke (L 151) von Weiskirchen nach Zerf (Rheinland-Pfalz). Entsprechende Rundfunkdurchsagen wurden veranlasst und die zuständige Straßenmeisterei sorgte für die Beschilderungen der Vollsperrungen.

