POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an der Toilettenanlage des Freizeitzentrums Selbach

66625 Nohfelden-Selbach (ots)

In der Nacht von 30.12. auf den 31.12.21 wurde an der Eingangstür der Toilettenanlage des Freizeitzentrums Selbach die Eingangstür der Männertoilette mittels eines Steines beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der illegalen Entsorgung der Reifen geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

