Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Vandalismus und Farbschmierereien am Naturfreibad in Weiskirchen.

66709 Weiskirchen (ots)

Vermutlich nach einem Saufgelage am Naturfreibad in Weiskirchen wurden dort mehrere Vandalismusschäden verursacht. Durch unbekannte Personen wurden dort Wände mit Parolen ("Fuck the police", "187", "ACAB", "ACDC") beschmiert, auf dem Grillplatz wurden Unrat und Flaschen zurückgelassen und an den Türen des Freibadgebäudes sind Spuren von Tritten feststellbar. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 28.12.21 bis zum 31.12.21, 10:00 Uhr. Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren der Verursacher gesichert. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der Tat geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

