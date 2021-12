Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unangenehmer Zeitgenosse

Türkismühle (ots)

Als unangenehmer Zeitgenosse entpuppte sich ein 23-Jähriger an Heiligabend um 15.00 Uhr in Türkismühle. Der Mann aus Brandenburg war bei seiner Mutter in Walhausen zu einem Weihnachtsbesuch. Dort bedrohte und beleidigte er seine Mutter, weshalb diese ihn des Hauses verwies. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland konnte den Mann am Türkismühler Bahnhof antreffen, als er dort über die Gleise lief. Er versuchte, in ein nahegelegenes Waldgelände zu flüchten, konnte von den verfolgenden Beamten jedoch eingeholt werden. Der Mann verhielt sich jetzt aggressiv, spuckte mehrfach den Beamten vor die Füße, zog mit Sand verstärkte Handschuhe an und nahm eine drohende Haltung gegenüber den Polizeibeamten ein. Diese drohten dem Aggressor Zwang an, was den Mann dazu bewegte, sein Geschlechtsteil gegenüber den Polizeibeamten zu entblößen. Erst nach erneuter Zwangsandrohung beruhigte sich der Mann und war nunmehr steuerbar. Der Mann wurde der Bundespolizei übergeben, in deren Anwesenheit er einen Zug in Richtung Rheinland-Pfalz bestieg, so dass die Störung beseitigt war. Den Mann erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

