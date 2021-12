Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall auf der B 268

Britten (ots)

Verkehrsunfall mal anders herum. Nicht die Verursacherin eines Verkehrsunfalls, sondern die Geschädigte, muss mit Sanktionen rechnen. Am 23.12.2021 kam es auf der B 268 in Höhe Britten um 19.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Losheim am See bremste ihren Wagen ab, um nach links in Richtung Britten abzubiegen. Wegen Gegenverkehr musste sie warten und ihr Wagen kam zum Stillstand. Eine nachfolgende 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz fuhr der wartenden Verkehrsteilnehmerin wegen Unachtsamkeit auf. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass die 42-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während die Unfallverursacherin mit einem Verwarnungsgeld davonkam, musste die Geschädigte eine Blutprobe abgeben. Ihr dort jetzt ein Fahrverbot bzw. sogar der Verlust ihrer Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell