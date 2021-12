POL-Nordsaarland: Unfallflüchtiger gesucht

Polizeiinspektion Nordsaarland

66679 Losheim am See (ots)

Am 21.12.2021, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr, ereignete sich in 66679 Losheim am See, Straße Herkeswald, ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Herkeswald in Richtung der Hochwaldstraße und stieß hierbei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Mazda, welcher durch den Aufprall etwa zwei Meter nach vorne geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Das unfallverursachende Fahrzeug müsste aufgrund des Zusammenstoßes vorne rechts erheblich beschädigt sein.

Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

