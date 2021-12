Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Festnahmen im Nordsaarland

Lockweiler und Mitlosheim (ots)

Zwei Festnahmen wegen bestehender Haftbefehle tätigten Polizeibeamte der PI Nordsaarland am Samstag im Hochwaldraum. Um 08.00 Uhr klickten die Handschellen bei einem wegen Körperverletzung gesuchten 24-jährigen Mann in Lockweiler. Diesen Mann lieferten die Polizeibeamten gleich nach der Festnahme in einer saarländischen Justizvollzugsanstalt ein. Eine um 13.00 Uhr in Mitlosheim festgenommene 35-jährige Frau konnte den zur Abwendung des Haftbefehls wegen Betrugs geforderten Geldbetrag nebst Verfahrenskosten nach ihrer Festnahme aufbringen, so dass der Frau die Einlieferung in eine außersaarländische Justizvollzugsanstalt erspart blieb. Sie wurde nach Entrichtung der Geldsumme wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell