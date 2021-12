Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt

Wadern-Lockweiler (ots)

Am Samstag, dem 18.12.2021, gg. 00:44 Uhr, teilte ein 18-jähriger junger Mann aus Wadern-Lockweiler der Polizeiinspektion Nordsaarland mit, dass er soeben von einem ihm unbekannten Mann angegriffen worden sei. Er habe sich bei einem Freund aufgehalten, als ein dunkler Wagen anhielt und der Fahrer sofort aggressiv herumschrie. Als er den alkoholisierten Mann ansprach, griff ihn dieser mit Schlägen an. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Auto. Der junge Mann verständigte die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort, passierte der Pkw erneut die Örtlichkeit. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Die Verfolgungsfahrt führte über die Landstraße durch Nonnweiler-Primstal auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken. An der Verfolgungsfahrt waren mehrere Streifenwagen aus verschiedenen Polizeidienststellen beteiligt. Schließlich konnte der Wagen auf der BAB 1, kurz vor der Anschlussstelle Riegelsberg, gestoppt werden. Der 43-jährige Fahrer aus Wadern war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung; ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und nicht versichert; an diesem waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Personen die durch den Fluchtwagen gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wadern, Telefon 06871-9001-0, melden.

