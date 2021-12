Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht durch VW EOS mit NK-Kreiskennzeichen

Wadern-Noswendel (ots)

Am 11.12.2021, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich vor einer Bäckerei in Wadern-Noswendel ein Verkehrsunfall, wobei sich der/die Unfallverursacher/in in Kenntnis des Unfallgeschehens, unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Dieses Fahrzeug kollidierte beim rückwärts Ausparken mit einem am Fahrbahnrand haltenden Fahrzeug. Bislang ist bekannt, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen grauen/silbernen VW EOS mit NK-Kreiskennzeichen handelt. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum Verursacher machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010, mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell