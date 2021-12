Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand Papiercontainer

Weiskirchen-Konfeld (ots)

Am 11.12.2021 kam es gegen 21:20 Uhr am Rande des Dorfplatzes in Weiskirchen-Konfeld zum Brand eines Papiercontainers. Dieser wurde dadurch beschädigt. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010, bei der Polizeiinspektion Nordsaarland zu melden.

