Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugen gesucht - Mauer beschädigt und einfach weggefahren

Losheim am See OT Britten (ots)

Am 10.12.2021, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich in der Heisbornstraße in Britten ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Verursacher fuhr rückwärts gegen eine Mauer eines Mehrfamilienhauses und beschädigte diese. Es gab einen lauten Knall, sodass eine Zeugin den Unfall wahrnahm und einen Kleinwagen davonfahren sah. Jedoch wurde kein Fahrzeugführer oder Kennzeichen erkannt. Der Verursacher verlor jedoch das Endrohr des Auspuffs. Durch die eingestanzte Teilenummer konnte ermittelt werden, dass es sich um einen Mazda 2 handeln muss. Zeugen/Zeuginnen melden sich mit Hinweisen bei der PI Nordsaarland.

