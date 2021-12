Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrskontrollen

Nonnweiler (ots)

Der Nachtdienst der Polizeiinspektion Nordsaarland führte am Samstagabend (04.12.2021) in der Zeit von 20.00 bis 23.00 Uhr im Bereich Nonnweiler Verkehrsüberwachungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen" durch. Um 20.40 Uhr wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Otzenhausen in unmittelbarer Autobahnnähe angehalten, der mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen anderthalbjährigen Kind unterwegs war. Da der Mann unter Drogeneinfluss stand, ordneten die kontrollierenden Beamten eine Blutprobe an. Gegen ihn wird jetzt wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Genau eine Stunde später wurde in Nonnweiler, ebenfalls in Autobahnnähe, ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Nonnweiler kontrolliert. Dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, weshalb auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die kontrollierenden Beamten wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Gegen 9 weitere Verkehrsteilnehmer leiteten die Polizeibeamten wegen verschiedener Verstöße Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

