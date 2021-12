Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Bedrohung durch Personengruppe mittels Baseballschläger an der Haustüre

Wadern-Wadrill (ots)

Am Freitag, 03.12.2021, wurde der PI Nordsaarland gegen 10:45 Uhr mitgeteilt, dass es in Wadern-Wadrill in der Sitzerather Straße zu einer Bedrohung und Sachbeschädigung mittels Baseballschläger kam. Eine 4-köpfige, männliche Personengruppe trat gegen 10:40 Uhr an das Wohnanwesen des Geschädigten heran und läutete an der Haustür. Als der Geschädigte die Tür öffnete, hielt eine dieser Personen einen silbernen Baseballschläger in der Hand. Als der Geschädigte dies erkannte, schlug er sofort die Haustüre zu. Der Täter schlug daraufhin eine Scheibe der Haustüre mit dem Baseballschläger ein und schrie noch eine Drohung hinaus. Anschließend entfernten sich alle 4 Personen in unbekannte Richtung und konnten bislang noch nicht angetroffen werden. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

